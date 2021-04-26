Браун из УНИКСа стал лучшим по перехватам в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ
Форвард УНИКСа Джон Браун стал лучшим по перехватам в завершившемся регулярном сезоне Единой лиги ВТБ по баскетболу.
В активе игрока казанской команды 48 перехватов в 23-х сыгранных матчах. В среднем Браун совершал 2,09 перехвата за игру.
Нынешний сезон стал для 29-летнего форварда первым в Единой лиге ВТБ. В среднем по турниру Браун набирал 8,4 очка, совершал 5 подборов, играл с эффективностью 12,3 балла, реализуя 53,2% двухочковых бросков.
Напомним, ранее стал известен соперник УНИКСа по первому раунду плей-офф Единой лиги ВТБ.СпортБаскетбол
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