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Браун из УНИКСа стал лучшим по перехватам в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ

11:42, 26.04.2021
Браун из УНИКСа стал лучшим по перехватам в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ
Фото: unics.ru

Форвард УНИКСа Джон Браун стал лучшим по перехватам в завершившемся регулярном сезоне Единой лиги ВТБ по баскетболу.

В активе игрока казанской команды 48 перехватов в 23-х сыгранных матчах. В среднем Браун совершал 2,09 перехвата за игру.

Фото: unics.ru

Нынешний сезон стал для 29-летнего форварда первым в Единой лиге ВТБ. В среднем по турниру Браун набирал 8,4 очка, совершал 5 подборов, играл с эффективностью 12,3 балла, реализуя 53,2% двухочковых бросков.

Напомним, ранее стал известен соперник УНИКСа по первому раунду плей-офф Единой лиги ВТБ.

СпортБаскетбол
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