Уремович: «В первом тайме нас вообще не было. Очень стыдно за себя, за каждого игрока»

Защитник «Рубина» Филип Уремович рассказал о причинах поражения в матче с «Краснодаром» (0:1), а также извинился перед поклонниками казанской команды. По мнению хорватского футболиста, включения в игру лишь во второй половине встречи недостаточно, чтобы забирать очки у краснодарской команды.

— Сегодня «Краснодар» был лучше, в первом тайме нас вообще не было. Очень стыдно за себя, за каждого игрока. Не помню, чтобы мы так плохо еще играли. К тому же в такой важной игре. Но во втором тайме мы прибавили, начали играть в свой футбол и сразу создали моменты. Но этого недостаточно, чтобы обыграть такую команду, как «Краснодар». Извиняюсь перед каждым болельщиком, который сегодня пришел на игру. Постараемся, чтобы больше такого не было, — пообещал капитан «Рубина».

Также капитан казанской команды прикинул расклады на остаток сезона в Российской премьер-лиге. Хорват утверждает, что игра против московского «Динамо» должна стать определяющей.

— Мы сохранили четвертую строчку в таблице? Слава Богу, что так получилось. Я не знаю, как сыграли ЦСКА и «Спартак», но раз мы все еще четвертые, то хорошо. Каждая из трех [оставшихся] игр будет очень важной. Думаю, игра с «Динамо» будет решающей. Мы должны выиграть и готовиться к следующим важным матчам, — сказал Уремович.

После 27 туров «Рубин» продолжает занимать четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 46 очков. Казанцам удалось сохранить еврокубковое место благодаря поражению ЦСКА в московском дерби против «Спартака». У «армейцев» тоже 46 очков, но по личным встречам «Рубин» находится выше.