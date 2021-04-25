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В России запланировали развернуть национальную станцию на орбите до 2035 года

19:08, 25.04.2021
В России запланировали развернуть национальную станцию на орбите до 2035 года
Фото: roscosmos.ru

Развернуть на орбите российскую национальную станцию планируется в два этапа до 2035 года, сообщил «Роскосмос».

Станция будет состоять на первом этапе из четырех модулей — базового, аналогичного ему НЭМ, узлового и шлюзового. Целевой и производственный модули, а также платформу обслуживания космических аппаратов должны добавить на втором этапе.

«С 2030 по 2035 годы будет второй этап», — сказал первый заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева Владимир Соловьев.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что решение по дальнейшей эксплуатации Россией Международной космической станции примут после 2024 года. Только после этого страна приступит к переговорам с партнерами об условиях и формах взаимодействия.

Алексей Нечаев
ТехнологииОбщество
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