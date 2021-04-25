В России запланировали развернуть национальную станцию на орбите до 2035 года

Развернуть на орбите российскую национальную станцию планируется в два этапа до 2035 года, сообщил «Роскосмос».

Станция будет состоять на первом этапе из четырех модулей — базового, аналогичного ему НЭМ, узлового и шлюзового. Целевой и производственный модули, а также платформу обслуживания космических аппаратов должны добавить на втором этапе.

«С 2030 по 2035 годы будет второй этап», — сказал первый заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева Владимир Соловьев.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что решение по дальнейшей эксплуатации Россией Международной космической станции примут после 2024 года. Только после этого страна приступит к переговорам с партнерами об условиях и формах взаимодействия.

Алексей Нечаев