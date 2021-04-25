В Салмачах жители пожаловались на давку в автобусе

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В популярной группе в Instagram был опубликован пост с жалобой на давку в автобусе №90 в Салмачах.

Отмечается, автобус был так сильно переполнен, что водитель пустил пассажиров в кабину. Инцидент произошел в субботу.

«Бедные люди. Мучение не только в будни, но и в выходные», — пишут пользователи в комментариях.

Зимой казанцы жаловались на работу 71-го маршрута, соединяющего город с поселком Константиновка. Жительница поселка сообщила, что не застала утреннего автобуса в положенное время.

Алексей Нечаев