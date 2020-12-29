Маршрут особого контроля: что происходит с автобусом в Константиновку после смены перевозчика

Фото: Максим Платонов

Жалобы на отсутствие автобусов и пропущенные остановки

В ноябре — декабре казанцы вновь начали жаловаться на работу 71-го маршрута, соединяющего город с поселком Константиновка. Так, в это воскресенье жительница поселка пожаловалась, что не застала утреннего автобуса в положенное время.

— Уже которое воскресенье 71 маршрут отсутствует на линии. ПАТП 2 считает, что по выходным дням первый 6-ти часовой автобус не нужен. Люди не могут уехать на работу. Сегодня утром не было на линии автобусов ни в 5:45, ни в 6:00, ни в 6:15. Уезжали кто на чём... — написала она в соцсетях (орфография и пунктуация авторские).

Некоторые пользователи поддержали автора в комментариях и отметили схожую проблему на других маршрутах, а самой женщине порекомендовали для начала обратиться в «Народный контроль». Кстати, жалобы на 71-й маршрут можно найти и там — 28 декабря местная жительница пожаловалась, что днем водитель автобуса «уже не в первый раз проигнорировал остановку Самосырово в сторону кладбища и увез пассажиров в Костантиновку, высадив их на проезжую часть, прямо под машины».

28 декабря местная жительница пожаловалась, что днем водитель автобуса «уже не в первый раз проигнорировал остановку Самосырово в сторону кладбища и увез пассажиров в Костантиновку, высадив их на проезжую часть, прямо под машины». Фото: uslugi.tatarstan.ru

Как ИП сменился на МУП

Отметим, что на 71-м и 70-м маршрутах не так давно сменился перевозчик. До 1 ноября маршруты обслуживала ИП Светлана Умарова, однако договор с ней был расторгнут: из-за падения выручки в «коронакризис» у нее накопились долги по лизинговым платежам, и компания-лизингодатель начала изымать у нее автобусы.

Расторжению договора предшествовала довольно странная история с проверками деятельности перевозчика от депутата Казгордумы Евгения Чекашова: в октябре он рассказывал в соцсетях, как дважды прокатился на этом маршруте и не обнаружил там давки, на которые жалуются жители (а давка, судя по сообщениям в казанских пабликах, в 71-м автобусе — дело обычное.) Местные в комментариях не поверили результатам этой проверки, и депутат, вняв многочисленным жалобам пожаловался на перевозчика в Комитет по транспорту мэрии Казани. Впрочем, в Ассоциация транспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) тогда призывали не связывать расторжение договора и депутатские проверки — дело, по заявлению АТП РТ все же в лизинговых платежах.

Два маршрута отошли к муниципальному ПАТП№2 — отмечалось, что этот перевозчик выпустит на маршруты автобусы большей вместимости. После этого АТП РТ выступила с очередным громким заявлением о ситуации в транспортной сфере. «Скорее всего, Умарова — не последний из автобусных перевозчиков, кто разорится. В таком случае казанцам скоро придется ходить пешком или ездить на такси», — заявлял глава Ассоциации Сергей Темляков. Отчасти его слова оказались пророческими: спустя месяц прекратил деятельность «Республиканский автовокзал», обслуживавший маршрут №90.

Расторжению договора предшествовала довольно странная история с проверками деятельности перевозчика от депутата Казгордумы Евгения Чекашова. Фото: instagram.com/evgeny_chekashov

Системные проблемы или единичные случаи

Перевозчик и Комитет по транспорту мэрии Казани на жалобы все же реагируют. Так, после ноябрьского инцидента с пропущенной остановкой уже через несколько дней ПАТП№2 отчиталось: с водительским составом маршрута проведен дополнительный инструктаж по недопущению нарушении транспортной дисциплины и культуры обслуживания, а бригадиру маршрута объявлено замечание. Перевозчик также принес извинения за инцидент.

Комитет по транспорту также адресовал «Реальному времени» ответ перевозчика по ситуации с отсутствием автобуса в воскресное утро — по словам представителей МУПа, там имел место водителю пришлось сделать вынужденную остановку для устранения технической неисправности на месте. По данным системы ГЛОНАСС/GSM с остановочного пункта «Пос. Константиновка» первый автобус отправился в рейс только в 6ч. 39 мин.

В МУП также пообещали держать работу 71-го маршрута «под особым контролем». В АТП Татарстана ситуацию пока не прокомментировали.

Александр Артемьев