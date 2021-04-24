СМИ узнали о возможном ограничении импорта пива из Чехии в Россию

Россия может ограничить импорт продукции чешского производства в качестве ответа на высылку дипломатов из Праги. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам одного из источников издания, Москва вынуждена прибегнуть к экономическим санкциям, поскольку «нельзя оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги». Отреагировать зеркально не получается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В первую очередь санкции могут коснуться чешского пива, импорт которого оценивается в более чем 38 млн долларов в 2020 году. Собеседники «Коммерсанта» подчеркивают, что Москва будет исходить из принципа «не навредить себе».

Татьяна Леухина