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СМИ узнали о возможном ограничении импорта пива из Чехии в Россию

12:49, 24.04.2021 3
СМИ узнали о возможном ограничении импорта пива из Чехии в Россию
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия может ограничить импорт продукции чешского производства в качестве ответа на высылку дипломатов из Праги. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам одного из источников издания, Москва вынуждена прибегнуть к экономическим санкциям, поскольку «нельзя оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги». Отреагировать зеркально не получается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В первую очередь санкции могут коснуться чешского пива, импорт которого оценивается в более чем 38 млн долларов в 2020 году. Собеседники «Коммерсанта» подчеркивают, что Москва будет исходить из принципа «не навредить себе».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 24 апр
    Закрыть туристический поток в Чехию. Тем кто поедет вопреки запретам чеоез другие страны, санкции внутри страны, в виде лишения слц. Выплат, в том числе и на детей и отказ в гос. Поддержке в любом виде.
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  • Анонимно 25 апр
    Какой кошмар!
    Что делать, куда бежать?!
    Как же без ихнего пива то?!
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  • Анонимно 25 апр
    Своего хоть залейся, а им убыток, пусть знают.
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