В России выявили 8 828 случаев COVID-19 за сутки

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 828 случаев коронавируса. Число выявленных случаев COVID-19 достигло 4 753 789. Об этом сообщил оперштаб РФ.

За сутки выздоровели 9 254 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 вылечились 4 380 468 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

399 россиян умерли от коронавируса за сутки. Общее число скончавшихся от COVID-19 — 107 900.

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