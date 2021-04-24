Пропавшую подлодку ВМС Индонезии обнаружили в водах рядом с Бали

Подводную лодку ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах около Бали. Об этом сообщил Reuters.

Подлодку нашли на глубине 850 м. В ближайшее время ожидается эвакуация возможных выживших членов экипажа.

Фото: pxhere.com

Субмарина с 53 членами экипажа пропала во время учебных маневров в Балийском море. Она не вышла на связь в среду утром. В штабе ВМС Индонезии заявляли, что к утру субботы на подлодке кислород должен закончиться.

К поискам подключили шесть военных кораблей, вертолет и 400 человек личного состава. Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия и ряд других стран предлагали Индонезии помощь с поисками подлодки.

Татьяна Леухина