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Пропавшую подлодку ВМС Индонезии обнаружили в водах рядом с Бали

11:54, 24.04.2021 2
Пропавшую подлодку ВМС Индонезии обнаружили в водах рядом с Бали
Фото: pxhere.com

Подводную лодку ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах около Бали. Об этом сообщил Reuters.

Подлодку нашли на глубине 850 м. В ближайшее время ожидается эвакуация возможных выживших членов экипажа.

Фото: pxhere.com

Субмарина с 53 членами экипажа пропала во время учебных маневров в Балийском море. Она не вышла на связь в среду утром. В штабе ВМС Индонезии заявляли, что к утру субботы на подлодке кислород должен закончиться.

К поискам подключили шесть военных кораблей, вертолет и 400 человек личного состава. Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия и ряд других стран предлагали Индонезии помощь с поисками подлодки.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 24 апр
    ***
    Спасите наши души!
    Мы бредим от удушья.
    Спасите наши души,
    Спешите к нам!
    Услышьте нас на суше -
    Наш SOS все глуше, глуше,
    И ужас режет души напополам!...

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  • Анонимно 25 апр
    Бали в Балтийском море?
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