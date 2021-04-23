Акции НКНХ и КОСа растут после объявления об объединении нефтегазохимического бизнеса ТАИФа и СИБУРа
По состоянию на 17.30 акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» на Московской бирже выросли в цене.
Акции КОСа подорожали на 39,90%, до 33,94 рубля, акции НКНХ выросли почти на 2,88%, до 92,7 рубля.
Сегодня, 23 апреля, руководителями компаний СИБУР и ТАИФ было объявлено о начале объединения нефтегазохимических бизнесов компаний.
В присутствии вице-премьера России Александра Новака, президента Татарстана Рустама Минниханова, председателя совета директоров АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова, генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова, председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона, председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова было официально озвучено, что в рамках объединения на базе ПАО «СИБУР Холдинг» будет создана компания, в которой действующие акционеры АО «ТАИФ» получат долю в размере 15% в обмен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией. Сделка будет закрыта при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований.
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