В Казани обнаружили животное, похожее на ондатру

В популярной группе социальной сети был опубликован пост с видео — там можно увидеть животное, похожее на ондатру.

В ролике видно, как по проезжей части в Казани бегает небольшое животное. Люди, стоящие на пешеходном переходе, удивились необычному зверю.

В комментариях пишут, что это ондатра или крыса. Некоторые утверждают, что это выдра.

Ранее в паблике «Набережные Челны Онлайн» было опубликовано анонимное видео с кадрами спасения бобра, который попал в установленный кем-то капкан.



Алексей Нечаев