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В Казани обнаружили животное, похожее на ондатру

17:17, 23.04.2021 1
В Казани обнаружили животное, похожее на ондатру
Фото: wikipedia.org

В популярной группе социальной сети был опубликован пост с видео — там можно увидеть животное, похожее на ондатру.

В ролике видно, как по проезжей части в Казани бегает небольшое животное. Люди, стоящие на пешеходном переходе, удивились необычному зверю.

В комментариях пишут, что это ондатра или крыса. Некоторые утверждают, что это выдра.

Ранее в паблике «Набережные Челны Онлайн» было опубликовано анонимное видео с кадрами спасения бобра, который попал в установленный кем-то капкан.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    Это крыса? Бобер? Или кто-то еще?
    М ондатра
    Ответить
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