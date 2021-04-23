Санкт-Петербург получил дополнительные матчи футбольного Евро-2020

Ирландский Дублин и испанский Бильбао лишились статуса города-организатора матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Вместо них игры Евро-2020 проведут Санкт-Петербург и Севилья, сообщил глава польского футбольного союза и вице-президент УЕФА Збигнев Бонек.

«Севилья и Санкт-Петербург — официально! Нужно поработать, мы начинаем сначала — база, переезды, вся логистика», — написал Бонек в «Твиттере».

Sewilla i San Petersburg- oficjalnie!!! Trochę pracy przed nami, zaczynamy od nowa- obóz, przejazdy, cała logistyka — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) April 23, 2021

УЕФА официально подтвердил информацию о переносе матчей из Дублина и Бильбао. Санкции в отношении этих городов связаны с тем, что их власти не смогли дать гарантий проведения турнира со зрителями из-за пандемии коронавируса.



Изначально в Санкт-Петербурге планировалось провести четыре встречи ЧЕ-2020: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), а также игру 1/4 финала (2 июля).

Теперь в российском городе пройдут еще две игры сборной Польши (со Словакией 14 июня и Швецией 23 июня), а также очный поединок словаков со шведами (18 июня).