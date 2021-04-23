Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич не будет баллотироваться в новый созыв

Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич не будет баллотироваться в новый созыв нижней палаты парламента. Об этом он рассказал журналисту «Реального времени»:

«В моей жизни было много различных этапов: я трудился в государственном и частном здравоохранении, проводил научные изыскания. Отдельная гордость — работа в команде Рустама Нургалиевича Минниханова, куда я в 2006 году пришел советником премьер-министра. Достаточно много проектов было реализовано и во время трудовой деятельности в Управлении президента России по внутренней политике. Но 3 года работы депутатом стали для меня очень серьезным вызовом. На мой взгляд, парламентарий — это не только разработчик новых законов, а в первую очередь, человек, выстраивающий прямой диалог с людьми».

На вопрос о дальнейшем переизбрании Менделевич заявил, что не будет баллотироваться на новый срок: «У меня есть много задумок, идей в профессиональном плане, в частности, по разработке социальных проектов в сфере здравоохранения. Буду работать в данном направлении. При этом завершаю свою деятельность с огромной благодарностью всем небезразличным людям, которые активно направляли обращения и писали в соцсетях. Потому что, повторюсь, без открытого диалога сложно создавать и реализовать по-настоящему востребованные инициативы».

Отметим, в 2018 году врачу-психиатру Борису Менделевичу был передан мандат депутата Госдумы в связи с переходом Александра Сидякина на работу руководителем администрации главы Башкирии. За 3 года Менделевич реализовал ряд инициатив, создал прямой канал общения с населением в виде аккаунта в «Инстаграм» (более 30 000 подписчиков), а также оказывался на высоких местах в рейтинге полезности депутатов Госдумы (один из лучших результатов среди татарстанских парламентариев). Помимо этого, Менделевич курирует рабочие группы по привлечению федеральных средств в бюджет Республики Татарстан и возглавляет рабочую группу по мониторингу реализации нацпроекта в комитете Госдумы по охране здоровья.