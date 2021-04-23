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Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич не будет баллотироваться в новый созыв

09:10, 23.04.2021 11
Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич не будет баллотироваться в новый созыв
Фото: realnoevremya.ru

Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич не будет баллотироваться в новый созыв нижней палаты парламента. Об этом он рассказал журналисту «Реального времени»:

«В моей жизни было много различных этапов: я трудился в государственном и частном здравоохранении, проводил научные изыскания. Отдельная гордость — работа в команде Рустама Нургалиевича Минниханова, куда я в 2006 году пришел советником премьер-министра. Достаточно много проектов было реализовано и во время трудовой деятельности в Управлении президента России по внутренней политике. Но 3 года работы депутатом стали для меня очень серьезным вызовом. На мой взгляд, парламентарий — это не только разработчик новых законов, а в первую очередь, человек, выстраивающий прямой диалог с людьми».

На вопрос о дальнейшем переизбрании Менделевич заявил, что не будет баллотироваться на новый срок: «У меня есть много задумок, идей в профессиональном плане, в частности, по разработке социальных проектов в сфере здравоохранения. Буду работать в данном направлении. При этом завершаю свою деятельность с огромной благодарностью всем небезразличным людям, которые активно направляли обращения и писали в соцсетях. Потому что, повторюсь, без открытого диалога сложно создавать и реализовать по-настоящему востребованные инициативы».

Отметим, в 2018 году врачу-психиатру Борису Менделевичу был передан мандат депутата Госдумы в связи с переходом Александра Сидякина на работу руководителем администрации главы Башкирии. За 3 года Менделевич реализовал ряд инициатив, создал прямой канал общения с населением в виде аккаунта в «Инстаграм» (более 30 000 подписчиков), а также оказывался на высоких местах в рейтинге полезности депутатов Госдумы (один из лучших результатов среди татарстанских парламентариев). Помимо этого, Менделевич курирует рабочие группы по привлечению федеральных средств в бюджет Республики Татарстан и возглавляет рабочую группу по мониторингу реализации нацпроекта в комитете Госдумы по охране здоровья.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    артисты, спортсмены остаются, врачи уходят, показатель думы ...
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  • Анонимно 23 апр
    Была на приеме у него, не моментально, но решил. спасибо! мама сейчас с лекарством
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  • Анонимно 23 апр
    по россия 24 видела его, потом нашла и обращлась. жалко, конечно, те, кто работает уходят из таких мест
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  • Анонимно 23 апр
    по инстаграм его знаю, про инвалидность новости участковому пересылала. иначе никто не двигается
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  • Анонимно 23 апр
    Даже психиатр больше 3 лет не продержался, сбежал
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  • Анонимно 23 апр
    Неужели остались те, кто от власти могут отказаться ????
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  • Анонимно 23 апр
    Писал ему в соцсети, правда для ответа два раза пришлось писать, но ответ получил. Жаль, что не идёт снова, был тем, кому хоть написать и ответ получить можно.
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  • Анонимно 23 апр
    один из немногих, кто поднимал вопросы по психическому здоровью населения!
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  • Анонимно 23 апр
    Очень жаль, что уходит . К о же останется
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  • Анонимно 23 апр
    А как хотелось, чтобы адекватных в Думе было больше
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  • Анонимно 24 апр
    Прочитала сегодня в телеграмме, грустно, что деятельные уходят
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