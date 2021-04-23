В Казани на 85% выросло число вакансий в сфере сельского хозяйства

В Казани на 85% выросло число вакансий в сфере сельского хозяйства по сравнению с весной прошлого года. Медианная зарплата тоже увеличилась и составляет 35 тыс. рублей, сообщили «Реальному времени» эксперты «Авито.Работы».

Отмечается, что тракторист-машинист в среднем зарабатывает 80 тыс. рублей, озеленитель — 40 тыс. рублей, а пастух может получать от 25 тыс. рублей.

Также семейная пара может зарабатывать 60 тыс. рублей, работая в частном фермерском хозяйстве.

Ранее сообщалось, что в Казани за один день находят работу 13% жителей. Не более пяти дней тратят на поиск работы 9% опрошенных. У 23% жителей столицы Татарстана поиск занимает больше месяца.



Алексей Нечаев