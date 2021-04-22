В Казани наградили ветеранов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

В Казани наградили медалями ветеранов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в пресс-службе города.



Им и медицинским работникам вручили медали «35 лет ликвидации аварии на ЧАЭС». Более 70 человек были награждены, некоторые посмертно.

26 апреля в 10.00 у памятника участникам ликвидации аварии состоится возложение цветов в сквере, расположенном на пересечении проспекта Ямашева и улицы Амирхана.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции случился взрыв, из-за которого произошло радиационное загрязнение. В ликвидации последствий инцидента принимали участие 1,5 тыс. казанцев.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко выступил с инициативой внесения ряда сооружений в Чернобыле в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Алексей Нечаев