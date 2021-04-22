В Севастополе задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

ФСБ России сообщила о задержании в Севастополе россиянина, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины. По данным ведомства, мужчина собирал и передавал в украинское Министерство обороны сведения о деятельности Черноморского флота, которые представляют государственную тайну.

В ведомстве считают, что утечка данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), сообщает RT.

Ранее бывшего члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу Молдавии.



Ольга Плешкова