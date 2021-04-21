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В Казани начались задержания на несогласованном митинге в поддержку Навального

19:32, 21.04.2021 1
В Казани начались задержания на несогласованном митинге в поддержку Навального
Фото: realnoevremya.ru

В Казани начались задержания на несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального, который проходит на площади Тукая. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» с места события.

По его словам, уже задержали от двух до пяти человек.

На данный момент площадь Тукая оцеплена полицейскими. Также не пускают в ТЦ ГУМ и в подземный пешеходный переход на улице Пушкина.

Два дня назад МВД по Татарстану призвало жителей республики воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также не ходить в те места, где будут проводиться митинги.

Ведомство напомнило о риске заразиться коронавирусом в местах массового скопления людей. Также правоохранители предупредили о возможности провокаций со стороны деструктивно настроенных лиц. В МВД по РТ заявили, что не допустят дестабилизации обстановки.

    Общество Татарстан
    комментарии 1

    комментарии

    • Анонимно 22 апр
      Увы, ЕГЭ бесследно не проходит, и пушечное мясо для любого гуру всегда найдётся.
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