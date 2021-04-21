АвтоВАЗ на два дня приостановил работу линии сборки Lada Granta
АвтоВАЗ приостановил сборку на линии СКП Kalina, на которой выпускаются автомобили модели Lada Granta, сообщил «Интерфакс».
«Линия по сборке Granta приостановила работу 21 и 22 апреля в связи с отсутствием поставок одного из компонентов. Мы планируем возобновить производство Granta уже в пятницу и восполнить производство автомобилей в течение апреля. В настоящее время в сети находится достаточное количество новых автомобилей», — заявили в пресс-службе компании.
Отмечается, что не назван поставщик, из-за которого появились проблемы, и не была конкретизирована номенклатура недостающих компонентов.
По сообщениям некоторых СМИ, причиной простоя стало отсутствие рулевых наконечников.
Ранее сообщалось, что в марте текущего года АвтоВАЗ продал в России более 33 тыс. автомобилей — это на 3% больше, чем годом ранее. Самым продаваемым авто в марте стала Lada Granta — было приобретено 12,6 тыс. штук. На втором месте Lada Vesta с показателем 8,7 тыс. проданных машин. Замыкает тройку лидеров Lada Largus — продали 3,8 тыс. автомобилей.
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