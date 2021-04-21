АвтоВАЗ на два дня приостановил работу линии сборки Lada Granta

Фото: Максим Платонов

АвтоВАЗ приостановил сборку на линии СКП Kalina, на которой выпускаются автомобили модели Lada Granta, сообщил «Интерфакс».

«Линия по сборке Granta приостановила работу 21 и 22 апреля в связи с отсутствием поставок одного из компонентов. Мы планируем возобновить производство Granta уже в пятницу и восполнить производство автомобилей в течение апреля. В настоящее время в сети находится достаточное количество новых автомобилей», — заявили в пресс-службе компании.

Отмечается, что не назван поставщик, из-за которого появились проблемы, и не была конкретизирована номенклатура недостающих компонентов.

По сообщениям некоторых СМИ, причиной простоя стало отсутствие рулевых наконечников.

Ранее сообщалось, что в марте текущего года АвтоВАЗ продал в России более 33 тыс. автомобилей — это на 3% больше, чем годом ранее. Самым продаваемым авто в марте стала Lada Granta — было приобретено 12,6 тыс. штук. На втором месте Lada Vesta с показателем 8,7 тыс. проданных машин. Замыкает тройку лидеров Lada Largus — продали 3,8 тыс. автомобилей.



Алексей Нечаев