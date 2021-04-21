Агентство Moody’s подтвердило кредитный рейтинг «АК БАРС» Банка и изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный»

21 апреля международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Мудис) подтвердило долгосрочные обязательства «АК БАРС» Банка в национальной и иностранной валюте на уровне B1 и изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Согласно Moody’s, позитивный прогноз долгосрочных депозитных рейтингов банка отражает ожидание роста показателей платежеспособности в течение следующих 12—18 месяцев, в то время как фондирование и ликвидность останутся на высоком уровне.

Рейтинговое агентство отмечает улучшение стабильных потоков доходов, в частности чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода.

По мнению Moody’s, подтверждение рейтинга отражает устойчивость основных финансовых показателей «АК БАРС» Банка к негативным последствиям экономического спада в России, вызванного пандемией, о чем свидетельствуют положительные тенденции в показателях платежеспособности и стабильные позиции по финансированию и ликвидности.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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