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Переговоры по Донбассу в «нормандском формате» прошли безрезультатно

07:30, 20.04.2021
Переговоры по Донбассу в «нормандском формате» прошли безрезультатно
Фото: kremlin.ru

Переговоры политсоветников «нормандского формата» в понедельник прошли безрезультатно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в российской делегации.

Как заявил собеседник издания, по инициативе России затронули раздел кластеров о соблюдении перемирия, к обсуждению других вопросов не приступали: «Конкретные предложения Российской Федерации о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также способам привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины».

Он рассказал, что Франция, Германия и Украина стремятся к затягиванию переговоров. Германией и Францией предложено «безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня».

Фото: pixabay.com

Ранее стороны уже обсуждали ситуацию на Украине.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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