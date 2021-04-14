В России может подорожать рис в 2021 году

После снижения посевных площадей рисоводы Краснодарского края прогнозируют рост оптовых, а затем и розничных цен на крупу из-за увеличения прямых затрат на выращивание. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за аномальной засухи в 2020 году сильно пострадали рисоводческие хозяйства, при этом получилось сохранить на уровне 2019 года валовой сбор риса — 900 тыс. тонн. Отмечается, что площадь посевов в 2021 году будет сокращена с 127 тыс. га до 120 тыс. га.

«Результатом этого может стать не только снижение объемов производства, но и на фоне роста основных статей затрат (ГСМ, электроэнергия, удобрения, агрохимикаты) соответствующий рост оптовых цен на крупу», — говорится в сообщении Южного рисового союза.

Ранее сообщалось, что цены на оливковое масло могут вырасти на 15%. Поставщики оливкового масла уже направили торговым сетям уведомления о повышении цен на свою продукцию.

Алексей Нечаев