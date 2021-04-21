В «Ак Барсе» опровергли информацию о переходе Дыняка в «Нефтехимик»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк останется в клубе. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Рафик Якубов.

Ранее сообщалось, что хоккеист перейдет в «Нефтехимик».

«Нет, это неправда. Если там во все источники верить, то... Вот же, честно обо всем говорим, откровенно. Если надо, у нас есть пресс-атташе, все вопросы разъяснит», — сказал Якубов.

При этом генменеджер отметил, что несколько игроков из системы «Ак Барса» в ВХЛ могут в ближайшее время перейти в аренду в другие клубы КХЛ.