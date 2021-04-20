Гинцбург: «Спутником V» вакцинировались около 10—11 млн человек во всем мире

Фото: Максим Платонов (архив)

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил количество привитых во всем мире людей вакциной от коронавируса «Спутник V» в 10—11 млн человек. По его словам, эта цифра может быть и больше, пишет ТАСС.

Гинцбург обратил внимание, что препарат дает «очень высокий уровень протективных антител» и способен защитить человека от британского, южноафриканского и бразильского штаммов COVID-19.

Накануне в центре Гамалеи сообщили, что анализ данных 3,8 млн привитых обоими компонентами вакцины «Спутник V» россиян показал эффективность препарата на уровне 97,6%. Среди исследуемых заболеваемость, начиная с 35-го дня с даты первого укола, составила всего 0,027%.

В феврале в статье разработчиков «Спутника V», опубликованной в журнале Lancet, о результатах третьей фазы испытаний вакцины указывалось, что эффективность препарата оценивается на уровне 91,6%.



Также накануне Гинцбург уточнял, что в России в гражданский оборот выпустили порядка 16 млн доз «Спутника V». Обе дозы, по его данным, получили 3,8 млн россиян.



Татьяна Демина