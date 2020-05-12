В Татарстане возобновила работу паромная переправа Аракчино — Верхний Услон
В Татарстане с сегодняшнего дня возобновила работу паромная переправа Аракчино — Верхний Услон.
Она будет работать ежедневно с 06.00 до 22.00 с периодичностью движения 10—15 минут.
Стоимость передвижения по переправе для пассажиров составляет 60 рублей, для транспортных средств — 250 рублей, уточняет пресс-служба Минтранса РТ.
Паромы технически исправны, эксплуатирующая организация также закупила дезинфицирующие средства, санитайзеры и приборы для бесконтактного измерения температуры тела.ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
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