Набережночелнинский суд вынес приговор экс-начальнику отдела дознания ОП «Автозаводский»
В Набережных Челнах суд вынес приговор по делу экс-начальника отдела дознания отдела полиции №1 «Автозаводский» О. Демидовой, обвиняемой в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и в подстрекательстве к фальсификации доказательств (ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ).
По версии следствия, Демидова незаконными указаниями, уговорами и просьбами склонила дознавателя Е. Александрову к сокрытию доказательств по уголовному делу по ч. 2 ст. 318 УК РФ, которое та вела.
Суд установил, что Александрова поддалась подстрекательству и, используя свои должностные полномочия, убрала из протокола допроса подозреваемого сведения, о которых он ранее сообщал, а также не приобщила к материалам уголовного дела видеозапись с места преступления, сообщает пресс-служба Набережночелнинского суда.
Демидова свою вину не признала. По совокупности преступлений женщину приговорили к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на один год. Суд установил, что три года лишения свободы считаются условными.
Александрова свою вину признала. Суд назначил ей два года лишения свободы сроком с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на один год. С учетом статьи 73 УК РФ 1 год 6 месяцев лишения свободы — условно.
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