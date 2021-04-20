Набережночелнинский суд вынес приговор экс-начальнику отдела дознания ОП «Автозаводский»

В Набережных Челнах суд вынес приговор по делу экс-начальника отдела дознания отдела полиции №1 «Автозаводский» О. Демидовой, обвиняемой в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и в подстрекательстве к фальсификации доказательств (ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ).

По версии следствия, Демидова незаконными указаниями, уговорами и просьбами склонила дознавателя Е. Александрову к сокрытию доказательств по уголовному делу по ч. 2 ст. 318 УК РФ, которое та вела.

Суд установил, что Александрова поддалась подстрекательству и, используя свои должностные полномочия, убрала из протокола допроса подозреваемого сведения, о которых он ранее сообщал, а также не приобщила к материалам уголовного дела видеозапись с места преступления, сообщает пресс-служба Набережночелнинского суда.

Демидова свою вину не признала. По совокупности преступлений женщину приговорили к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на один год. Суд установил, что три года лишения свободы считаются условными.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Александрова свою вину признала. Суд назначил ей два года лишения свободы сроком с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на один год. С учетом статьи 73 УК РФ 1 год 6 месяцев лишения свободы — условно.

Татьяна Демина