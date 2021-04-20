21 апреля суд рассмотрит вопрос о банкротстве тольяттинского «Томета»

Завтра, 21 апреля, Арбитражный суд Поволжского округа в Казани рассмотрит кассационную жалобу ПАО «Тольяттиазот» на решение Арбитражного суда Самарской области и Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда об отказе компании во введении в тольяттинском производителе метанола ООО «Томет» процедуры наблюдения — начальной стадии процедуры банкротства.

Ранее обе инстанции признали «Тольяттиазот» ненадлежащим заявителем по делу о банкротстве «Томета». При этом они подтвердили полномочия миноритария ТоАЗа — «Уралхима», который назначен судом взыскателем нанесенного «Тольяттиазоту» ущерба. То есть были признаны законными требования «Уралхима» к «Томету» в пользу ПАО «Тольяттиазот» на 77,3 млрд рублей и еще и 10,3 млрд рублей в пользу самого «Уралхима».

Ущерб сложился после того, как несколько лет назад в «Томет» с нарушением законодательства за бесценок были выведены активы ТоАЗа — агрегат аммиака №7 и оба агрегата метанола. При этом оборудование так и осталось на территории «Тольяттиазота», а завод продолжал нести издержки по ремонту, обслуживанию, обеспечению сырьем выведенного в «Томет» оборудования. По факту этого возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ — создание преступного сообщества или участие в нем. Подозреваемыми по нему проходят бенефициарные владельцы ТоАЗа Владимир и Сергей Махлаи, а также их партнер Эндрю Циви, владеющий «Тометом» через офшор Triumph Development Limited.

Махлаи отказались от исполнения решения суда о взыскании с них 87-миллиардного ущерба и решили обанкротить «Томет» под собственным контролем, при котором они могли бы сохранить свои деньги и многомиллиардные активы «Томета», выведенные с ТоАЗа.

В сентябре 2020 года ТоАЗ обратился в суд с иском о признании «Томета» банкротом. Свой иск подал и «Уралхим», который хочет не допустить исчезновения активов «Томета» и его денежных средств в новых офшорах Махлаев, а также исполняя возложенную на него судом обязанность как взыскателя 77-миллиардного ущерба в пользу «Тольяттиазота».

Арбитражный суд Самарской области признал ТоАЗ ненадлежащим заявителем, так как представители «Тольяттиазота» на суде по делу о мошенничестве отрицали факт причинения заводу какого-либо ущерба, отрицали необходимость его возмещения и, таким образом, не признавали завод потерпевшим. Юристы считают, что ПАО «Тольяттиазот» действовало недобросовестно, обратившись с заявлением о банкротстве «Томета», основывая требования на вступившем в силу приговоре суда.

На данный момент в ООО «Томет» начата процедура конкурсного производства. В начале апреля кредиторы на очередном собрании поддержали предложение конкурсного управляющего Анатолия Селищева о продолжении производственной деятельности предприятия, сообщает «ТЛТ Правда».