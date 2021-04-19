$4 млрд оценка Clubhouse — это много или мало?

Социальная сеть Clubhouse, основанная на общении в аудиформате в специальных чатах (так называемых комнатах), провела новый раунд инвестирования, по итогам которого ее оценили в $4 млрд рублей, пишет Reuters.

Основным инвестором стала венчурная компания Andreessen Horowitz. Кроме того, в раунде участвовали такие крупные инвесторы, как фонд Юрия Мильнера DST Global, американская инвестиционная компания Tiger Global и венчурный инвестор и предприниматель из Кремниевой долины Элад Гила. Clubhouse пишет, что в компанию за все время ее существования инвестировали в совокупности 200 компаний, бизнес-ангелов и фондов.

При этом сейчас компания не приносит какую-либо прибыль. Бизнес-модель, благодаря которой она планирует зарабатывать в будущем, исключает монетизацию за счет рекламы и продажи данных пользователей, заявляло ранее руководство соцсети. Clubhouse планирует тестировать варианты подписки, прямую оплату пользователям и другие варианты монетизации.

Фото: Максим Платонов

Clubhouse основали в 2020 году предприниматели Рохан Сет и Пол Дэвисон. Получить доступ в сеть можно только по приглашению от других пользователей. Кроме того, соцсеть до сих пор не имеет официальной версии под Android — только под iOS.

Популярности соцсети способствовала регистрация там известных лиц — в частности, Clubhouse пользовались известные предприниматели Марк Цукерберг, Илон Маск (последний звал туда президента России Владимира Путина) и рэпер Канье Уэст. Тренд на приход в Clubhouse известных личностей отчасти продолжился и в России: здесь свои «комнаты» заводили урбанист Илья Варламов, банкир Олег Тиньков, CEO «Яндекса» Тигран Худавердян и многие другие. Из татарстанцев там зарегистрировались экс-министр цифрового развития России Николай Никифоров, министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин, министр молодежи РТ Дамир Фаттахов, помощница президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Фото: DPA

$4 млрд за Clubhouse — это

— 305,28 млрд рублей по курсу ЦБ на сегодня.

— В четыре раза больше, чем оценивали соцсеть в январе 2021 года: тогда прошел предыдущий раунд инвестирования и Clubhouse стоил еще $1 миллиард.

— В 40 раз больше, чем приложение стоило в мае 2020-го: тогда его оценивали в $100 миллионов.

— Ровно столько, сколько хотел заплатить за покупку Clubhouse Twitter. По данным Bloomberg, такие переговоры между компаниями велись в начале 2021-го, но сорвались по неизвестным причинам. Twitter запустил аналог Clubhouse — приложение Spaces — в конце 2020 года в стадии бета-тестирования.

— Примерно в 816 раз меньше, чем стоил Facebook во время первого раунда инвестиций в 2004 году: тогда компания оценивалась в $4,9 миллиона.

— В 218,25 раза дешевле, чем стоит Facebook сейчас, — его капитализация на сегодня составляет $873,26 миллиарда.

— Примерно по $400 за пользователя, которых в Clubhouse сейчас более 10 млн (число тех, кто заходит хотя бы раз в неделю).

— Если на все эти деньги купить в США iPhone 12 на 512 Гб и сложить их в стопку один на другой, ее высота составит 21 157 метров. Это в 25 раз выше, чем самый высокий в мире небоскреб (828 метров), почти в два раза выше, чем летают пассажирские авиалайнеры (10—12 км).

Александр Артемьев