В КФУ 19 апреля будет работать выездной прививочный кабинет
Во втором учебном корпусе КФУ 19 апреля будет работать выездной прививочный кабинет. Вакцинация студентов и сотрудников от коронавируса будет проходить с 9.00 в кабинете № 105, сообщает пресс-служба вуза.
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Прием проводится без предварительной записи.
Привиться смогут и иностранные студенты, имеющие СНИЛС. При отсутствии этого документа для вакцинации можно обратиться в «Студенческую поликлинику» (Оренбургский тракт, 95).
Вакцинировать в выездном прививочном кабинете будут вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Через 21 день после введения первого компонента вакцины вводится второй.
Ранее сообщалось, что в университетскую клинику КФУ поступила партия вакцины от COVID-19. В медучреждение прибыло 250 доз «Спутника V» («Гам-КОВИД-Вак»).
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