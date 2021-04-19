В КФУ 19 апреля будет работать выездной прививочный кабинет

Во втором учебном корпусе КФУ 19 апреля будет работать выездной прививочный кабинет. Вакцинация студентов и сотрудников от коронавируса будет проходить с 9.00 в кабинете № 105, сообщает пресс-служба вуза.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Прием проводится без предварительной записи.

Привиться смогут и иностранные студенты, имеющие СНИЛС. При отсутствии этого документа для вакцинации можно обратиться в «Студенческую поликлинику» (Оренбургский тракт, 95).

Фото: realnoevremya.ru

Вакцинировать в выездном прививочном кабинете будут вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Через 21 день после введения первого компонента вакцины вводится второй.

Ранее сообщалось, что в университетскую клинику КФУ поступила партия вакцины от COVID-19. В медучреждение прибыло 250 доз «Спутника V» («Гам-КОВИД-Вак»).



Ольга Плешкова