В мае WhatsApp станет недоступен для некоторых пользователей

С 15 мая мессенджер WhatsApp ограничит возможности пользователей, которые к этому времени не примут новые условия политики безопасности и конфиденциальности.

«Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт. Однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений», — говорится в сообщении на сайте мессенджера.

Администрация WhatsApp уточнила, что речь идет о просмотре и отправлении сообщений в приложении. Тем, кто планирует удалить свой аккаунт в мессенджере, напомнили, что это необратимый процесс.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте сообщалось, что смартфоны с операционной системой iOS 9 и ниже больше не поддерживаются в последней бета-версии приложения WhatsApp. Также с 2021 года оно перестало работать у владельцев iPhone 4 и более старых устройств компании Apple, а также смартфонам с Android 4.0.3 и ниже.



Татьяна Демина