На некоторых телефонах перестанет работать WhatsApp
На некоторых моделях IPhone мессенджер WhatsApp не будет работать. Об этом сообщает тематический портал WABetaInfo.
Телефоны с операционной системой iOS 9 и ниже больше не поддерживаются в последней бета-версии приложения. Компания WhatsApp пока не комментировала новость.
Также пользователей с обновлением ждет изменение интерфейса архивных чатов.
С начала текущего года приложение перестало работать у пользователей, которые не обновили свою операционную систему до необходимой iOS 9 или Android 4.0.3.ТехнологииТелекоммуникации
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым