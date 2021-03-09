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На некоторых телефонах перестанет работать WhatsApp

12:34, 09.03.2021
На некоторых телефонах перестанет работать WhatsApp
Фото: flickr.com

На некоторых моделях IPhone мессенджер WhatsApp не будет работать. Об этом сообщает тематический портал WABetaInfo.

Телефоны с операционной системой iOS 9 и ниже больше не поддерживаются в последней бета-версии приложения. Компания WhatsApp пока не комментировала новость.

Также пользователей с обновлением ждет изменение интерфейса архивных чатов.

С начала текущего года приложение перестало работать у пользователей, которые не обновили свою операционную систему до необходимой iOS 9 или Android 4.0.3.

ТехнологииТелекоммуникации
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