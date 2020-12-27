С 1 января WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах

С 1 января 2021 года WhatsApp перестанет работать на некоторых старых устройствах, сообщает РБК.



Мессенджер будет недоступен для пользования владельцам iPhone 4 и более старых устройств компании Apple, а также смартфонам с Android 4.0.3 и ниже.

Владельцам остальных смартфонов для бесперебойного функционирования WhatsApp рекомендуют обновиться операционные системы и создать резервную копию сообщений в мессенджере.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале декабря в обновленной версии WhatsApp появилась возможность большей настройки чата «под себя» и поиска по стикерам, ключевым словам или смайлам.



Татьяна Демина