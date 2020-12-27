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С 1 января WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах

09:03, 27.12.2020
С 1 января WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах
Фото: piqsels.com

С 1 января 2021 года WhatsApp перестанет работать на некоторых старых устройствах, сообщает РБК.

Мессенджер будет недоступен для пользования владельцам iPhone 4 и более старых устройств компании Apple, а также смартфонам с Android 4.0.3 и ниже.

Владельцам остальных смартфонов для бесперебойного функционирования WhatsApp рекомендуют обновиться операционные системы и создать резервную копию сообщений в мессенджере.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале декабря в обновленной версии WhatsApp появилась возможность большей настройки чата «под себя» и поиска по стикерам, ключевым словам или смайлам.

Татьяна Демина
Технологии
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