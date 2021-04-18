«Урал» — «Рубин»: Шатов и Зотов вернулись в состав, Коновалов остался в запасе

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ между «Уралом» и казанским «Рубином», который пройдет сегодня в Екатеринбурге.

По сравнению с предыдущим матчем против «Ростова» в стартовый список игроков Леонид Слуцкий внес два изменений. В центре поля вместо Леона Мусаева выйдет Олег Шатов, а на край обороны после отбытой дисквалификации вернулся Георгий Зотов.

В заявку на игру впервые попал защитник Александр Грицаенко, зимой перешедший из «Тамбова». Вновь на скамейке запасных матч начнет Хван Ин Бом, уже выходивший на замену с «Ростовом» после восстановления от травмы.

В составе «Урала» на игру с «Рубином» не оказалось сразу нескольких лидеров команды. Полузащитники Рафал Августиняк и Бранко Йовичич пропускают матч из-за перебора желтых карточек, а атакующие хавбеки Отман Эль Кабир и Эрик Бикфалви получили травмы.



Арендованный у «Рубина» вратарь Иван Коновалов остался на игру в запасе. С первых минут встречу начнет Ярослав Годзюр. За уральцев Коновалов провел лишь два матча, в которых пропустил восемь мячей. После этого вратарь был временно перемещен в «Урал-2» и сыграл против команды «Зенит-Ижевск» в ПФЛ.

Встреча в Екатеринбурге состоится сегодня, 18 апреля. Начало матча в 12.00 по мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».