Петров и Боширов объявлены в розыск в Чехии

Любители полюбоваться на «солберецкий собор» Александр Петров и Руслан Боширов (предполагаемые сотрудники ГУ Генштаба Минобороны) объявлены в розыск в Чехии. Напомним, Британия подозревала их в том, что они участвовали в отравлении российского бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Полиция Чехии сообщает, что ищет россиян «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления», не раскрывая подробностей. Людям, которые знают, где находятся и передвигаются Петров и Боширов, предлагается связаться с полицейскими.



Полицейское ведомство Чехии сообщает, что в октябре 2014 года экс-разведчики приезжали в Чехию, и в частности в Злинский край, где 16 октября случились взрывы на складах боеприпасов. Тогда погибли два человека. Вчера чешский премьер сообщил, что в организации этих взрывов обнаружен русский след.

