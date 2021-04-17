В Зеленодольске провели первый в истории города хоккейный турнир звезд

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Сегодня в Зеленодольске состоялся первый в истории города хоккейный турнир звезд. Перед его началом трехкратный чемпион России Алексей Бадюков и бронзовый олимпийский призер Андрей Николишин провели мастер-класс местным юным любителям этого вида спорта.

В рамках «Зеленодольского дерби» стартовали товарищеские матчи между хоккейными командами компании «Газпром трансгаз Казань», ветеранами хоккея Татарстана и командой «Российская пресса».

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в своем выступлении перед началом турнира заявил, что подобное мероприятие важно для популяризации хоккея. «Присутствие столь именитых игроков, послужит импульсом для развития детского спорта в Зеленодольске», — сказал он.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

По словам гендиректора «Газпром трансгаз Казань» Рустема Усманова, проведение для юных хоккеистов мастер-классов и организация товарищеских турниров с участием знаменитых спортсменов России стали уже доброй традицией, сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.



Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Татьяна Демина