Завтра в Татарстане приостановят вещание цифровых каналов на нескольких телецентрах

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане временно приостановят трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов, ТНВ и FM-радиостанций. Они будут недоступны 19 апреля с 02.00 до 11.00, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Приостановка работы телеканалов и FM-радиостанций связана с проведением плановой профилактики радиотелевизионного оборудования в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске (Миннибаево), Лениногорске, Билярске (Большие Полянки) и Шемордане.

Недоступны с 02.00 до 11.00 19 апреля для татарстанцев будут «Радио России», «Радио Татарстана», радио «Маяк», радио «Вести ФМ», «Наше радио», радио «Серебряный дождь», каналы 1-го и 2-го федеральных мультиплексов (РТРС-1 и РТРС-2).

Фото: Дмитрий Резнов

Напомним, в Татарстане аналоговое телевещание отключили в октябре 2019 года. На смену ему пришло цифровое телевидение. Однако тогда прием цифрового сигнала из-за особенностей рельефа оказался затруднен или невозможен в 157 населенных пунктах республики. О том, как в Татарстане переходили на цифровое вещание, читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина