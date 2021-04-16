Следком по Татарстану помог бывшему десантнику обзавестись жильем

Фото: СУ СК РФ по Республике Татарстан

Глава Следственного комитета по Татарстану сегодня вручил документы на квартиру бывшему десантнику Юрию Тимошенко из Лениногорска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Десантник Юрий Тимошенко в 90-х прошел Чеченскую компанию, за что получил множество наград и благодарности от лица Президента России. После службы он трудился на севере, однако из-за несчастного случая лишился обеих ног. В Следственном управлении по РТ в отношении медработников расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: СУ СК РФ по Республике Татарстан

Во время расследования уголовного дела сотрудники управления узнали о бытовых проблемах мужчины. Он не имеет собственного жилья и живет с пожилой матерью в арендуемой квартире. Руководитель надзорного ведомства обратился к руководству Лениногорского района с инициативой поддержать оказавшегося в тяжелой жизненной ситуации мужчину. Администрация на предложение откликнулась и бывшему десантнику была оказана финансовая помощь, позволившая ему приобрести жилье в собственность.

Фото: СУ СК РФ по Республике Татарстан



Также сотрудники ведомства обставили квартиру мебелью и передали в дар Юрию электрическую коляску.



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Ольга Плешкова