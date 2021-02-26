110 новых «чистовых» квартир для ветеранов и сотрудников МВД

Сегодня глава МВД Татарстана Артем Хохорин открыл новый десятиэтажный жилой дом на 110 квартир для полицейских, расположенный в Казани на улице Маршрутной и возведенный на средства из федерального бюджета.

Дом отвечает всем современным требованиям: комфортная планировка, чистовая отделка, входные группы современного образца, подъемник для маломобильных людей, благоустроенная территория с детской спортивной площадкой.