110 новых «чистовых» квартир для ветеранов и сотрудников МВД

Сегодня глава МВД Татарстана Артем Хохорин открыл новый десятиэтажный жилой дом на 110 квартир для полицейских, расположенный в Казани на улице Маршрутной и возведенный на средства из федерального бюджета.
Дом отвечает всем современным требованиям: комфортная планировка, чистовая отделка, входные группы современного образца, подъемник для маломобильных людей, благоустроенная территория с детской спортивной площадкой.
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