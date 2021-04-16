На проект промпарка в Иннополисе потратят 64 млн рублей, на строительство — в девять раз больше

Фото: Максим Платонов

Спустя год Иннополис вернулся к идее промпарка

Иннополис начинает подготовку к строительству индустриального парка, создание которого обсуждалось еще в предпандемийные времена. Администрация особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» объявила тендер на проект промышленного парка, за который готова заплатить 64 млн из собственных средств.

Согласно документации тендера, промпарк расположится на территории примерно в 10 га, будет собой представлять два здания площадью в 10 тыс. кв. м каждое, строительство при этом будет разделено на две очереди. На проектирование с учетом экспертиз отводится 270 дней, так что строительство начнется не раньше 2022 года.

О планах по созданию промпарка стало известно еще в марте 2020 года на совещании с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Тогда сообщалось, что в 2025 году в городе высоких технологий появится целая индустриальная долина площадью аж в 45 га, которая создаст дополнительно 200 рабочих мест, парк станет ее частью.

Фото: tatarstan.ru

Из презентации на том совещании следовало, что возможными резидентами станут татарстанский производитель легких самолетов «Аэрокон», производитель светодиодов Ledel, подольский производитель кремниевых пластин для солнечных батарей «Солар Кремниевые технологии», производитель промышленного и уличного освещения из Стамбула TTAF Elektronik Ltd и краснодарский холдинг Romex Group. Объем инвестиций во всю промышленную долину оценивался в 20 млрд рублей.

В администрации ОЭЗ пока не стали называть потенциальных резидентов — отметили лишь, что в настоящее время с ними ведутся переговоры, это будут компании, работающие на стыке промышленной и IT-отраслей.

Фото: tatarstan.ru

На первую очередь промпарка уйдет 580 млн рублей

Промышленный технопарк будет ориентирован на размещение центров прототипирования и высокотехнологичных производств, сообщили «Реальному времени» в администрации ОЭЗ. Среди планируемых направлений — беспилотные аппараты, микроэлектроника, электронное оборудование, медицинская техника, инфраструктура для e-commerce.

Строительство планируется осуществлять за счет средств управляющей компании ОЭЗ, а также средств, привлекаемых в рамках федеральных программ. Объем инвестиций составит 580 млн рублей, сообщили «Реальному времени» в администрации ОЭЗ, но, похоже, что это затраты только на первую очередь промпарка. В дальнейшем планируется возвести второй промпарк, добавили в пресс-службе ОЭЗ.

Александр Артемьев