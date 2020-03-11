В 2025 году в Иннополисе может появиться индустриальная долина

К 2025 году в Иннополисе планируют создать индустриальную долину. Ее площадь составит почти 45 га.

Также в течение трех лет в городе появится гостиничный комплекс площадью 3,28 га. Финансируется проект из личных средств инвестора.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Иннополис и осмотрел там ряд площадок под строительство новых объектов.

Также к августу 2020 года планируется завершить строительство двухэтажного здания культурного центра.

Реализация целого ряда проектов в Иннополисе позволит создать в общей сложности около 2 тыс. новых рабочих мест, отметили в пресс-службе президента РТ.

Ранее сообщалось, что глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предложил вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко создать в Татарстане «виртуальную особую экономическую зону для реализации региональных цифровых сервисов».

