Регистрацию россиян на портале госуслуг планируют сделать автоматической

Россиянам планируют создавать личный кабинет на портале госуслуг автоматически при любом обращении в государственные органы. Идея такой регистрации граждан предусмотрена проектом «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ).

Идентификацией для портала будет служить проверка удостоверения личности человека, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект программы. С этого момента учетная запись гражданина будет создана, а все необходимые документы, включая справки, будут находится в ней.

Также в дальнейшем планируется отказаться от пароля для портала: пользователя будут опознавать по биометрическим данным (голосу или лицу).

На сегодняшний день для создания учетной записи на портале госуслуг россиян требуется указать ФИО, паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и e-mail, а затем подтвердить идентификацию в МФЦ или через одно из банковских приложений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что россиянам стала доступна возможность авторизоваться на интернет-площадках через портал госуслуг. Эксперимент продлится до 1 июля 2022 года.

Татьяна Демина