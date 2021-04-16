Регистрацию россиян на портале госуслуг планируют сделать автоматической
Россиянам планируют создавать личный кабинет на портале госуслуг автоматически при любом обращении в государственные органы. Идея такой регистрации граждан предусмотрена проектом «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ).
Идентификацией для портала будет служить проверка удостоверения личности человека, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект программы. С этого момента учетная запись гражданина будет создана, а все необходимые документы, включая справки, будут находится в ней.
Также в дальнейшем планируется отказаться от пароля для портала: пользователя будут опознавать по биометрическим данным (голосу или лицу).
На сегодняшний день для создания учетной записи на портале госуслуг россиян требуется указать ФИО, паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и e-mail, а затем подтвердить идентификацию в МФЦ или через одно из банковских приложений.
Ранее сообщалось, что россиянам стала доступна возможность авторизоваться на интернет-площадках через портал госуслуг. Эксперимент продлится до 1 июля 2022 года.
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