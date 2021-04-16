Эксперты Сбера поделились лучшими финансовыми и цифровыми практиками

Фото: Лейсан Газизова

Сотрудники отделения «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк провели обучающие мероприятия в Актанышском муниципальном районе, где рассказали представителям власти и бизнеса о цифровых тенденциях, финансовой грамотности, а также провели ряд круглых столов.

Старт мероприятию дал глава Актанышского района Энгель Фаттахов, который, приветствуя собравшихся, выразил надежду на продуктивное взаимодействие и эффективные коммуникации.

Главная цель встречи — наладить сотрудничество между муниципалитетом и банком, реализующими мероприятия по повышению финансовой грамотности населения Актанышского района, а также мерами поддержки представителей малого и среднего бизнеса.

В своем выступлении заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Руслан Ахатов рассказал о лучших практиках, реализуемых в банке, в том числе с применением продуктов экосистемы Сбера, а также отметил, что Актаныш стал первым районом Татарстана, где реализован обучающий курс.

Руслан Ахатов, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Повышение финансовой грамотности населения Татарстана — стратегическая задача, стоящая перед Сбером как часть его социальной ответственности. Мы ставим своей целью тиражирование лучших практик банка на территории всей республики».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»