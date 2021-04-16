Эксперты Сбера поделились лучшими финансовыми и цифровыми практиками
Сотрудники отделения «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк провели обучающие мероприятия в Актанышском муниципальном районе, где рассказали представителям власти и бизнеса о цифровых тенденциях, финансовой грамотности, а также провели ряд круглых столов.
Старт мероприятию дал глава Актанышского района Энгель Фаттахов, который, приветствуя собравшихся, выразил надежду на продуктивное взаимодействие и эффективные коммуникации.
Главная цель встречи — наладить сотрудничество между муниципалитетом и банком, реализующими мероприятия по повышению финансовой грамотности населения Актанышского района, а также мерами поддержки представителей малого и среднего бизнеса.
В своем выступлении заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Руслан Ахатов рассказал о лучших практиках, реализуемых в банке, в том числе с применением продуктов экосистемы Сбера, а также отметил, что Актаныш стал первым районом Татарстана, где реализован обучающий курс.
Руслан Ахатов, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:
«Повышение финансовой грамотности населения Татарстана — стратегическая задача, стоящая перед Сбером как часть его социальной ответственности. Мы ставим своей целью тиражирование лучших практик банка на территории всей республики».
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