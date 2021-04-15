22 миллиарда на сохранение рабочих мест в России — это много или мало?

Правительство России выделит более 22 млрд рублей на программу ФОТ 2.0, направленную на сохранение рабочих мест. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства России.

Программу ФОТ 2.0 запустили в июне 2020 года. Она предусматривала льготные займы пострадавшему в период пандемии бизнесу, при этом задолженность полностью списывалась с заемщика при условии, что он не сокращает персонал более чем на 20%, а по итогам программы численность сотрудников составляет более 90%. Если штат сохранялся на уровне 80—90% — заемщику списывали половину займа.

Благодаря этому механизму удалось сохранить более 5 миллионов рабочих мест, сообщил Мишустин. 22 млрд пойдут на завершение программы.

При этом в марте правительство также утвердило новую версию программы — под названием «ФОТ 3.0» — для компаний из наименее восстановившихся отраслей. Ее бюджет сейчас составляет 7,7 млрд рублей. В новом формате ставка кредита — 3%. В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Фото: Максим Платонов

22 млрд на поддержку рабочих мест — это:

1,813 млн минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) . На основе МРОТ рассчитывалась выдаваемая сумма кредита по программе: количество сотрудников на 1 июня, умноженное на МРОТ (12 130 руб. с учетом районных коэффициентов и надбавок), плюс 30% МРОТ на страховые взносы и умноженное на количество месяцев с даты заключения договора до 1 декабря.

. На основе МРОТ рассчитывалась выдаваемая сумма кредита по программе: количество сотрудников на 1 июня, умноженное на МРОТ (12 130 руб. с учетом районных коэффициентов и надбавок), плюс 30% МРОТ на страховые взносы и умноженное на количество месяцев с даты заключения договора до 1 декабря. 5,2% от общего числа выданных кредитов по этой программе — их сумму Минэкономразвития оценивало в 420 млрд рублей.

— их сумму Минэкономразвития оценивало в 420 млрд рублей. Почти по 100 тысяч рублей в пересчете на каждого из 226 тыс. участников программы . Или по 4 400 рублей на каждое рабочее место, которое по ней сохранили.

. Или по 4 400 рублей на каждое рабочее место, которое по ней сохранили. В 8,4 раза меньше, чем в 2020 году направляли на повышение пособий по безработице, — это 185 млрд рублей.

— это 185 млрд рублей. В 4,22 раза меньше, чем выдано беспроцентных кредитов на выплату зарплат, — это 40 тысяч кредитов на 93 млрд рублей.

— это 40 тысяч кредитов на 93 млрд рублей. В 29,5 раза меньше, чем ушло за год на выплаты семьям с детьми . Как недавно сообщал Мишустин, эти выплаты оцениваются в 650 млрд рублей.

. Как недавно сообщал Мишустин, эти выплаты оцениваются в 650 млрд рублей. 0,3% от общих затрат на восстановление экономики страны — их оценивают в 6,4 трлн рублей.

Александр Артемьев