В казанском экстрим-парке «Урам» 18 апреля откроется летний сезон

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани в воскресенье, 18 апреля, состоится открытие летнего сезона в экстрим-парке Урам. Об этом сообщается в Instagram парка.

Торжественное открытие состоится в 13.00. Казанцы смогут увидеть трюки в тренинг-зоне под треки диджеев, открытие летнего сезона уличных танцев.

В этом году в экстрим-парке появится крытая часть. Главстрой Татарстана направит на нее 539,2 млн рублей. Двухэтажное здание экстрим-парка будет площадью более 7 тыс. кв. метров. Оно рассчитано на единовременное посещение 258 человек, в числе которых 60 спортсменов и 150 посетителей. Согласно тендеру, срок выполнения работ — до 31 августа 2021 года.