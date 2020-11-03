На строительство крытого экстрим-парка «Урам» в Казани направят 539 миллионов рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Главстрой Татарстана направит 539,2 млн рублей на строительство крытого экстрим-парка молодежного центра «Урам» в Казани. Согласно тендеру, срок выполнения работ — до 31 августа 2021 года.

Двухэтажное здание экстрим-парка будет площадью более 7 тыс. кв. метров. Оно рассчитано на единовременное посещение 258 человек, в числе которых 60 спортсменов и 150 посетителей.

В здании расположатся залы для спортивных тренировок и танцев, раздевалки, кафе, медицинская зона и т.д.

Напомним, что возведение казанского открытого экстрим-парка «Урам» под мостом «Миллениум» обошлось в 366,95 млн рублей. Он открылся в конце августа. На сегодняшний день «Урам» является самым большим экстрим-парком на территории России — его площадь составляет 4,2 га.

Фото: Надежда Плотникова

Недавно Главстрой РТ объявил тендер на развитие набережной Казанки в районе моста «Миллениум» и экстрим-парка «Урам». За парковку под мостом, укладку фундаментов под кафе, засыпку ямы под «Миллениумом», «вертикальную планировку от посольства до экстрим-парка» и другие работы заплатят 255,7 млн рублей.