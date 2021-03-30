Apple разрешила российским сервис-центрам официально ремонтировать свою технику

Компания Apple объявила о расширении программы независимых сервисных центров по всему миру. Заявку на регистрацию теперь смогут подать центры из России.

«Программа независимых поставщиков ремонтных услуг вскоре будет доступна более чем в 200 странах, то есть почти во всех странах, где продается продукция Apple», — сообщили в компании.

Фото: pixabay.com

Таким образом, с этой недели компании из России, а также из Австралии, Бразилии, Индии, Японии, Саудовской Аравии могут бесплатно подавать заявки на участие в программе IRP. Сервисы смогут получать оригинальные запчасти и руководства по ремонту, необходимые инструменты и средства диагностики, проходить бесплатное обучение.



В марте компания Apple договорилась с Минцифры о предустановке российского софта: теперь с 1 апреля устройства при активации в России будут предлагать к установке отечественные приложения.

