Apple разрешила российским сервис-центрам официально ремонтировать свою технику
Компания Apple объявила о расширении программы независимых сервисных центров по всему миру. Заявку на регистрацию теперь смогут подать центры из России.
«Программа независимых поставщиков ремонтных услуг вскоре будет доступна более чем в 200 странах, то есть почти во всех странах, где продается продукция Apple», — сообщили в компании.
Таким образом, с этой недели компании из России, а также из Австралии, Бразилии, Индии, Японии, Саудовской Аравии могут бесплатно подавать заявки на участие в программе IRP. Сервисы смогут получать оригинальные запчасти и руководства по ремонту, необходимые инструменты и средства диагностики, проходить бесплатное обучение.
В марте компания Apple договорилась с Минцифры о предустановке российского софта: теперь с 1 апреля устройства при активации в России будут предлагать к установке отечественные приложения.
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