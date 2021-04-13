Татарстанцам в прошлом году вернули свыше 10 млрд рублей налогов

В прошлом году татарстанским налогоплательщикам вернули 10,7 млрд рублей налогов. По словам главы Управления ФНС по РТ Марата Сафиуллина, жители республики активно пользуются налоговыми вычетами.

В прошлом году татарстанцы представили 364 тыс. деклараций на получение налоговых вычетов.

«На сегодняшний день гражданам республики возвращено 1 млрд 101 млн рублей налога в связи с заявленными социальными и имущественными налоговыми вычетами», — сообщил Сафиуллин на брифинге в Кабмине Татарстана.



Напомним, в марте правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс РФ, упрощающие процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). В 2023 году россияне смогут получить компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги по итогам 2022 года.

Татьяна Демина