ВТБ в Приволжском федеральном округе выпустил 70 тысяч цифровых карт

Банк ВТБ в Приволжском федеральном округе выпустил около 70 тысяч цифровых карт с момента запуска технологии. Наибольшим спросом данный продукт пользуется у клиентов Самарской области (12 тысяч штук), Республики Татарстан (9 тысяч) и Нижегородской области (8 тысяч). За это время объем транзакций по виртуальным картам в регионах ПФО составил 1,5 млрд рублей, при этом наибольший объем трат пришелся на супермаркеты, магазины одежды и рестораны.

ВТБ начал выпуск цифровых карт в декабре 2019 года. С тех пор клиенты банка в ПФО оформили около 70 тысяч виртуальных карт. Из них в 2020 году было выпущено порядка 50 тысяч карт, а за 1-й квартал 2021 года — почти 20 тысяч карт. В марте 2021 года, помимо карт международных платежных систем, клиентам ВТБ стала доступна также виртуальная карта «Мир» — за первые две недели клиенты ВТБ в целом по стране оформили более 8 тыс. таких карт.

Клиенты ВТБ, получившие цифровые карты, активно используют их для совершения покупок. Чаще всего держатели дебетовых цифровых карт ВТБ в ПФО используют их для покупки продуктов питания — на эти цели с начала прошлого года было направлено 336 млн рублей. На втором месте — приобретение одежды и обуви. В этой категории было потрачено 97 млн рублей. В заведениях общественного питания виртуальными картами были оплачены покупки на сумму 91 млн рублей. Четвертое место по популярности оплаты цифровой картой занимают гаджеты — объем трат в магазинах бытовой электроники составил 84 млн рублей. Замыкают топ-5 траты по виртуальным картам на АЗС — 63 млн рублей.

В целом по России ВТБ выпустил свыше 500 тыс. цифровых карт: более 470 тыс. дебетовых и почти 45 тыс. кредитных виртуальных карт, которые банк начал выпускать в декабре 2020 года. За это время объем транзакций по виртуальным картам превысил 15 млрд рублей.

«В последние годы спрос россиян на цифровые продукты и сервисы увеличился и продолжает расти. Этому способствует доступность современных технологических решений и широкий спектр их применения. Уже сейчас практически вся инфраструктура в банковской отрасли, сфере торговли и услуг поддерживает операции с картами без «пластика», в том числе оплату с помощью смартфона, поэтому в перспективе пары лет цифровые карты получат повсеместное распространение и станут для клиентов чем-то совершенно привычным. Резкий рост спроса на них подтверждает эту тенденцию — меньше чем за полтора года клиенты ВТБ оформили полмиллиона цифровых карт. И к 2023 году до 40% от общем объема эмиссии карт будет выпускаться в цифровом формате», — комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

Банк ВТБ (ПАО)



Партнерский материал