В Татарстане за два месяца выдали ипотеку на 19,4 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В январе — феврале жителям Татарстана выдали 8,5 тыс. ипотечных кредитов, что на 30,2% больше, чем годом ранее. Объем выданной ипотеки за этот период составил 19,4 млрд рублей (+42,8%). Об этом сообщили в Нацбанке РТ.

Всего по состоянию на 1 марта в Татарстане выдали ипотеку на 278,5 млрд рублей — этот показатель увеличился с начала года на 5,5%.

«Ставка по ипотечным кредитам в феврале 2021 года снизилась до 7,29% с 8,78% годом ранее. На динамику ставок продолжали оказывать влияние мягкая денежно-кредитная политика Банка России и действие программы льготной ипотеки под 6,5%», — отмечает управляющий Нацбанком Марат Шарифуллин.

Напомним, в России увеличился средний размер ипотеки — в феврале он достиг 3,1 млн рублей. По сравнению с февралем прошлого года средний чек ипотеки вырос на 12%. По сравнению с январем 2021-го рост составил 2,8%.