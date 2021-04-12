Фотограф Эва Милконская рассказала подробности новой съемки на дороге между Куюками и Богородским

Фото: Эва Милконская

Казанский фотограф Эва Милконская опубликовала у себя в Instagram новый снимок, сделанный на дороге между Куюками и Богородским в Пестречинском районе Татарстана. На фотографии изображена девушка, лежащая в грязи.

Напомним, в конце марта широкий резонанс получили автопортреты Милконской, сделанные посреди грязи на известной дороге между Куюками и Богородским. В интервью «Реальному времени» она рассказала, что не хотела этой съемкой привлечь внимание к проблеме, а также рассказала, что планирует еще раз поехать в это место и сделать творческую съемку для своего портфолио.

Фото: Эва Милконская

— После пробного заезда стало ясно, что грязь отмыть на месте очень нелегко. Поэтому много времени ушло на то, чтобы грамотно продумать, как отмыть модель, как посадить ее потом в машину и прочее. Сперва были мысли как-то на месте отмывать грязь. Папа предлагал поместить канистру воды на крышу машины и лить воду оттуда, но это не подходило, потому что заняло бы много времени на месте и привлекло бы нежелательное внимание жителей. «Почему бы вообще не посадить модель в машину прямо так, в грязи?» — подумала я. Так и сделали. Для этого обтянули салон полиэтиленом, — рассказала Милконская «Реальному времени».



Фото: Эва Милконская

Фотограф отметила, что за две недели, которые прошли с предыдущей съемки, на месте изменился ландшафт, и лужа, в которой она хотела снимать, подсохла:

— Поэтому снимала я в уже подсушенной земле — грязи было меньше, и модель осталась практически чистой.

По словам Милконской, сама съемка заняла минуты три:

— Нам повезло, что было пасмурно, шел дождь, и вокруг не было нежелательных свидетелей.