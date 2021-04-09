В Татарстане осудили директора базы отдыха за придуманные должности

В Татарстане директора базы отдыха им. А.Д. Губина из Бугульмы признали виновным в присвоении и растрате вверенных ему денежных средств муниципального унитарного предприятия.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Татарстана, директор дополнительно назначил самого себя на вымышленные должности. Он ввел в заблуждение главного бухгалтера предприятия и незаконно получил более 150 тысяч рублей, принадлежащие унитарному предприятию.

Фото: realnoevremya.ru

Бугульминский городской суд признал 63-летнего мужчину виновным и назначил наказание в виде запрета занимать должности, связанные с выполнение организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на 2 года. Кроме этого он должен был вернуть причиненный имущественный ущерб.

Мужчина вину не признавал и подал апелляцию. Верховный суд Республики Татарстан утвердил приговор.



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Ольга Плешкова