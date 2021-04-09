Новости общества

11:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане осудили директора базы отдыха за придуманные должности

08:58, 09.04.2021
В Татарстане осудили директора базы отдыха за придуманные должности
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане директора базы отдыха им. А.Д. Губина из Бугульмы признали виновным в присвоении и растрате вверенных ему денежных средств муниципального унитарного предприятия.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Татарстана, директор дополнительно назначил самого себя на вымышленные должности. Он ввел в заблуждение главного бухгалтера предприятия и незаконно получил более 150 тысяч рублей, принадлежащие унитарному предприятию.

Фото: realnoevremya.ru

Бугульминский городской суд признал 63-летнего мужчину виновным и назначил наказание в виде запрета занимать должности, связанные с выполнение организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на 2 года. Кроме этого он должен был вернуть причиненный имущественный ущерб.

Мужчина вину не признавал и подал апелляцию. Верховный суд Республики Татарстан утвердил приговор.

Ранее в Казани оправдали заведующую детсада, поднимавшую зарплату сотрудникам за счет «мертвых душ».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем