В Казани оправдали заведующую детсада, поднимавшую зарплату сотрудникам за счет «мертвых душ»

В Казани в четвертый раз вынесли оправдательный приговор по делу экс-заведующей детсадом №80, которую обвиняли в том, что она устраивала в детсад «мертвые души», зарплату забирала себе.

В суде было доказано, что женщина действительно устраивала на работу несуществующих сотрудников. Однако сделано это было для того, чтобы поднять заработок существующему персоналу. Заплата номинально числящихся работников разделялась между другими сотрудниками детсада. Так, например, оклад повара составлял всего 6 тысяч рублей в месяц, и даже две ставки, которые он может занимать по закону, недостаточно для нормальной жизни.

Фото: realnoevremya.ru

Сотрудники детсада схему подтвердили и уверили суд, что заведующая на этой схеме ничего не зарабатывала.

Суд в очередной раз оправдал женщину по всем статьям. Она надеется, что этот приговор будет последним. В прокуратуре Татарстана «Реальному времени» ответили, что решение о возможном обжаловании примут после изучения приговора и протокола судебного заседания. На это законом установлено 10 суток.

Ранее в Чистопольском районе Татарстана осудили заведующую детским садом за трудоустройство «мертвой души».



Ольга Плешкова